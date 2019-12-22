Azize 5. bölümünü kesintisiz izlemek mümkün - İşte Azize’nin son bölümü tam parça

Azize'nin yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Dizinin son bölümünde Azize ve Kartal cephesinde sürpriz sahneler ekrana yansıdı. Son gelişmeleri kaçıran dizi takipçileri Azize son bölümünü izlemenin yollarını arıyor.

Sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran Azize son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Azize 5. bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlardı. Ancak Azize, kardeşi için o evde kalmak zorundaydı. Balkan, artık Azize için daha büyük bir tehlike haline geldi. Balkan'ın Alpanların başına geçmesi ise Kartal'la aralarındaki taht kavgasının başlamasına neden oldu. Kartal, Balkan'ın Azize'ye zarar vermesinden korkarak onu alır ve bir dağ evine kaçırdı. İkili bu evde baş başa olmanın verdiği huzuru yaşadı. Kartal'ın Azize'ye hayatıyla ilgili merak ettiklerini sorması ise Azize'yi zorladı.



Azize'nin Alpanlarda kalmakta ısrarcı olmasının nedenini soran Kartal, bunu öğrenmeden Azize'yi rahat bırakmayacaktı. Yiğit'in uyandığını öğrenen Azize soluğu kardeşinin yanında aldı. Okan, Azize'nin güvende olduğundan emin olmak istedi ve Kartal'ı bu konuda uyardı. Azize ise gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal’a ne kadar güvendiğini fark etti. Kartal, hastanedeki boksörün Azize'nin kardeşi Yiğit olduğunu öğrendi. Azize'nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal, gerçekleri öğrendiğinde Azize'yi korumaya devam edecek mi? Azize, ailesinin, kardeşinin başına gelenleri ve gerçekte isminin Azize değil de Melek olduğunu belki de yardım isteyebileceği tek kişi olan Kartal'a itiraf edebilecek mi?