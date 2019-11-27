Azize 2. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Azize son bölüm tek parça izle
Kanal D'nin sezonun iddialı yapımlarından biri olan dizisi Azize yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni kazanmış, izleyenler ikinci bölüm ile ilgili detayları internetten araştırmıştı. Yayınlanan son bölümün ardından Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu cevap aradı.. Peki Azize 2. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? Haberimizden Azize dizisini kesintisiz ve tek parça halinde izleyebilirsiniz.
Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayanır. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldızdır. Azize korku dolu anlar yaşarken, Okan komiser Alpanların evine baskın yapar. Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur. Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Okan'ın silahı Kartal'a kaldırmasıyla herkesin yüreği ağzına gelir. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başarır. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşar. Okan ise Balkan'ı bıçaklayanın Azize olduğunu tahmin eder ve Alpanlardan önce Azize'yi bulmalıdır.
Azize ailesine yapılanların hesabını sormuştur. Ama sıkışıp kalmıştır. Yıldız, kurduğu planla Azize'nin üzerinden dikkatleri çekmeye çalışır. Azize ise Alpanlardan kaçıp kardeşi Yiğit'e kavuşmak ister. Kartal ise Balkan'ın başına gelenlerden dolayı evdeki tek yabancı olan Azize'den şüphelenir. Azize ise Kartal'dan kurtulmanın yollarını arasa da Alpanların evinde sıkışıp kalır. Böylece Azize Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları öğrenerek tüm taşları yerinden oynatacaktır.
Azize 2. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Azize 2. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak..
AZİZE 2. BÖLÜM;
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