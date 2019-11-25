Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı.. Kartal ve Azize karşı karşıya geliyor!
Azize dizisinin büyük beğeni kazanan birinci bölümünün ardından şimdi gözler ikinci bölüme çevrildi. Azize ikinci bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Peki Azize 2. bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar
Azize, yaşadığı kötü olaylardan dolayı Alpanların evinden kaçmaya çalışır. Ancak Kartal'ın onu bırakmaya niyeti yoktur. Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür. Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyarır! Kartal'ı inandırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinden bahseder. Bu sırada Tuna ile Yıldız arasında da büyük bir gerilim vardır. Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Sonunda Kartal'a karşı tetiğini çeken Azize hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır. Kartal, kendisini kurtaran meleğinin canını almasından da gocunmaz. Aldığı bu tepki Azize'yi oldukça şaşırtır.
Azize yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
Azize 1. Bölüm;
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