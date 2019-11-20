Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte ikinci bölümde yaşanacaklar
Azize 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kartal, ağabeyinin katilini bulabilecek mi? Azize'nin Balkan'ı bıçaklaması ile Balkan hayatını kaybeder. Kartal ağabeyinin katilini bulmak için adeta kuş uçurtmaz. Azize ise Alpanlar'ın evinde daha da tedirgindir. Peki Azize 2. bölümde neler yaşanacak?
Kartal ve Azize arasında beklenmeyen yakınlaşma başlarken Asya, Azize'nin varlığından oldukça rahatsız olur. Bir diğer taraftan Yıldız ise Alpanların hepsinin yok olması talimatını verir. Kartal ve Azize Balkan'ın ölümüyle karşı karşıya gelecek mi? Barbaros, Azize'yi tehlikeye atacak mı?
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