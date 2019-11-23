Azize 1.bölüm kesintisiz, tek parça izle

Azize dizisinin birinci bölümünde, Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

Azize’nin komiser olan babasının ölümü nedeniyle hapis yatan, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'ın büyük oğlu Balkan, tahliye olacaktır. Azize de mahkumlara aşı yapmak için hapishanededir. Suikast ise suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir. Ancak suikastı düzenleyen kişi Balkan yerine, Alpanların küçük oğlu Kartal’ı vurur. Azize, Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Azize, böylece suç dünyasının en tehlikeli ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Alpanlar'ın kendi aralarındaki büyük savaş ise Balkan’ın tahliye olmasıyla daha da tehlikeli olmaya başlar. Alpanlar, yıllar önce bir teslimat sırasında gelen istihbaratla baskına uğrar. Azize’nin komiser olan babası ise bu baskında Alpanlar tarafından öldürülür. Babasının görev arkadaşı olan Okan, Azize’yi Alpanlar'a karşı hem korumakla hem de gizlemekle sorumludur. Azize, babasının ölümü ve ailesinin başına gelenlerden sorumlu olan Alpanlar'a karşı gizli ve büyük bir savaş başlatır.