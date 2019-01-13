Aytaç Şaşmaz kimdir? Kaç yaşındadır?
Aytaç Şaşmaz kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyicinin merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? Kaç yaşındadır?
Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
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