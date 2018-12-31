Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve nereli?
Söz dizisinde canlandırdığı 'Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak' karakteriyle beğeni toplayan Aytaç Şaşmaz, son dönemin en çok konuşulan genç oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte, Aytaç Şaşmaz hakkında merak edilenler...
Aytaç Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.
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