Ayşe Mine kimdir?
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ayşe Mine, 2. Sayfa programına konuk oldu. Kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Ayşe Mine’nin hayatına ilişkin bilgiler merak edildi. Peki, Ayşe Mine kimdir?
Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’dan dersler alan Ayşe Mine, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam etti. 16 yaşında iken ilk 45’lik plağını piyasaya çıkardı. 80’lerde arabest müziğe transfer olan Ayşe Mine’nin 1977’teki bu işk 45’liğinden Demek ki öyle isimli şarkısı hit oldu. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.
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