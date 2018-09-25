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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Ayla'nın oyuncuları kimler, film nerede çekildi? İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar

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Ayla'nın oyuncuları kimler, film nerede çekildi? İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi Ayla, bugün ilk kez televizyon ekranlarında olacak. Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla’nın başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung Jin üstleniyor. Peki, Ayla filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte kadro ve karakterler

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi bu kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği, Türkçe, İngilizce ve Korece olmak üzere 3 dilde çekilen Ayla filmi, 21 Haziran 2017’de vizyona girmişti. İşte, Ayla’nın konusu ve kadrosuna ilişkin bilgiler…

KONUSU

1950'li yıllarda çıkan Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay (Çetin Tekindor) savaş meydanında koreli küçük bir kıza denk gelir. 5 yaşındaki Koreli kız çaresiz nereye gideceğini bilemez ve Astsubay, kızı yanına alarak ona Ayla ismini verir. Zamanla Ayla ve Astsubay baba - kız olurlar. 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye dönmesi gerektiği için Süleyman Astsubay küçük kızı orada bırakmak zorunda kalır. Ayla yetimhaneye verilir birbirlerine tekrar bir araya gelmek için söz verirler.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.

AYLA FİLMİNİN KADROSU 

Aylanın oyuncuları kimler, film nerede çekildi İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar


İSMAİL HACIOĞLU – GENÇ SÜLEYMAN ASTSUBAY

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında doğdu. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan oyuncu, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan oyuncu okulu ilk senesinde bıraktı. Kariyerinin başlangıcından beni parlak bir çizgide ilerleyen Hacıoğlu, 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16 Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Hacıoğlu, Vali, Kabadayı, Sınav, Anlat İstanbul ve Meryem gibi pek çok başarılı filmde boy gösterdi.

Aylanın oyuncuları kimler, film nerede çekildi İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar


ÇETİN TEKİNDOR - SÜLEYMAN ASTSUBAY YAŞLILIĞI

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı\'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine IV. Murat oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı\'nda \'Sahne ve Diksiyon\' dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü\'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması ise Yücel Çakmaklı`nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa dizisi ile oldu. Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu\'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT\'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) gibi TV dizilerinde ve Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi. Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma \'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali\'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit\'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı TV dizisinde rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı. Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı hikayeye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye\'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak\'ın yönettiği Babam ve Oğlum \'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi\'yi canlandırdığı bu film, Tekindor\'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri\'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri\'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı.

Aylanın oyuncuları kimler, film nerede çekildi İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar

ALİ ATAY – ALİ

1976'da Rize'de doğan Atay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İlk olarak İkinci Bahar dizisinde Cennet'in sınıf arkadaşlarından Ersin'i canlandırarak dizi kariyerine başladı. 2003'te Şapkadan Babam Çıktı dizisinde sihirbaz Maksut rolünde oynadı. Eşref Saati ve Yapma Diyorum gibi dizilerin ardından 2011'de yayınlanmaya başlayan Onur Ünlü dizisi Leyla ile Mecnun'da televizyon izleyicilerinin unutmayacağı karakterler arasına giren Mecnun Çınar'ı tam 3 sezon canlandırdı. Hatta aynı karakterle Behzat Ç. dizisine 1 bölüm konuk oldu.

Leyla ile Mecnun dizisinin sonunda bir başka Onur Ünlü projesi olan Sen Aydınlatırsın Geceyi adlı sinema filminin de başrolünde oynadı. Kısa süren Ben de Özledim dizisinde Leyla ile Mecnun'dan rol arkadaşları Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt gibi isimler ile birlikte yer aldı. 2015'te yine kısa süren, 7. bölümde final yapan Mutlu Ol Yeter'de Can karakteriyle başroldeydi. 2017'de internet üzerinden yayınlanmaya başlayan Seren Yüce dizisi Masum'da Haluk Bilginer ve Okan Yalabık gibi kaliteli bir oyuncu kadrosuyla birlikte çalıştı.

Ali Atay, 2008 ile 2013 yılları arasında balerin Ebru Cansız ile evli kalmıştır.

Aylanın oyuncuları kimler, film nerede çekildi İşte Ayla filmiyle ilgili detaylar



KİM SEOL – AYLA

Kim Seol, Güney Koreli aktris. 2017 yapımı Ayla filminde Ayla'nın küçüklüğünü canlandırmıştır.

 

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