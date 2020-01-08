Ayla filmi nerede çekildi? İşte Ayla filminin konusu ve oyuncuları

Kore'de başlayıp Türkiye'de devam eden gerçek hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Ayla filminde, pek çok başarılı isim rol alıyor. Türkiye'de Ekim 2017'de ilk kez izleyiciyle buluşan film, o günden bu yana ilgiyle izleniyor. İşte, Ayla filminin konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılar..

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu, filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise yabancı oyunculardan bazıları.

PEK ÇOK ÖDÜL ALDI

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

IMDB verilerine göre film, vizyon öncesi yolculuğunda Asian World Film Festival, Cape Town International Film Market and Festival, Palm Springs International Film Festival, Richmond International Film Festival, Sedona International Film Festival ve WorldFest Houston'da en iyi yönetmen, en iyi yabancı film, en iyi kurgu dallarında çok sayıda ödülün sahibi oldu.

FİLMİN GENEL KONUSU

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar.

Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?...

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimleri Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.