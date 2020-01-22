Aykut Enişte oyuncuları dikkat çekiyor! Aykut Enişte oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

Cep telefonu ve malzemelerinin satışını yapan Aykut'un dükkanının soyulmasıyla birlikte gelişen olaylar, hiç beklenmedik noktalara gelmiştir. Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli gibi isimlerin yer aldığı Aykut Enişte oyuncuları, renkli konusu ile izleyicileri hem komik hem de eğlenceli bir serüvenin içine dahil ediyor. İşte, Aykut Enişte oyuncuları arasında yer alan isimler ve filmin konusu hakkında detaylı bilgiler

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİMDİR?

Aykut Enişte oyuncuları, Cem Gelinoğlu,Melis Babadağ,Ege Kökenli,Müfit Kayacan,Lale Başar,Ali Erkazan,Özlem Çakar,Selen Domaç,Ferdi Sancar,Güven Hokna isimlerinden oluşuyor.

AYKUT ENİŞTE KONUSU NEDİR?

Aykut, evlilik hazırlığında olan küçük ölçekli bir esnaftır. Müstakbel eşinin türlü isteklerine rağmen sesini çıkarmayan ve elinden geldiğince yapmaya çalışan Aykut, dükkanının soyulması ile birlikte tamamen yalnız kalmıştır. Ne yapacağını bilemeyen Aykut, sigortaya başvurmuş ve zararının tazmin edilmesini talep etmiştir. Ancak Aykut için bundan sonraki süreç tamamen kaostan ibaret olacaktır.