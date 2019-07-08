Ayhan Sicimoğlu kimdir?
Ayhan Sicimoğlu, renkli giyim tarzı ve kendine has laflarıyla Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline geldi. Ayhan Sicimoğlu, özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla biliniyor. İşte, Ayhan Sicimoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler
Türk müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı ve iş adamı Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Amerikan Koleji’nde okurken fotoğraf kulübü, gezginler kulübü gibi kulüplerde başkanlık yaptı. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitti. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşadı. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşti.
Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergiledi. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurdu ve bir müddet Seyyal Taner ile çalıştılar. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline geldi. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etti.
Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır. Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Ayhan Sicimoğlu, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce olmak üzere 5 dil biliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle