Ayhan Candaşı kimdir? Popstar Ayhan kaç yaşında?
Ayhan Candaşı, Popstar 2018 yarışmasını izleyen vatandaşlar tarafından araştırılan isim oldu. 20-25 senedir müzikle uğraştığını ifade eden Ayhan Candaşı, ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, Ayhan Candaşı kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylar
Ayhan Candaşı, tarz fark etmeksizin sanatını konuşturmaya devam ediyor. Kendisini özetlerken duygusal olduğunu ifade eden Ayhan Candaşı, yarışmaya Adana'dan katılıyor. Peki, Ayhan Candaşı kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Ayhan Candaşı, 1980 Adana doğumludur. Lise mezunu olan Candaşı, kendisini anlatırken masa masa dolaşıp müzik yaptığını ifade ediyor. 5 kardeşten birisi olan Ayhan Candaşı, evli ve 3 çocuk sahibidir.
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