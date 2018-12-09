Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.12.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler

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Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler

Aygün Kazımova kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 45. Pantene Altın Kelebek Azerbaycan Yılın Kadın Sanatçı ödülünü kazanan Aygün Kazımova hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler

Aygün Kazımova 26 Ocak 1971, Bakü doğumlu, Azeri şarkıcı, söz yazarı, besteci, sunucu ve oyuncudur.

Aygün Kazımova Çağdaş Azerbaycan müziğinin yaratıcısı olarak kabul edilir. Aygün Kazımovanın lakabı Diva'dır. Aygün Kazımova Karabağ savaşlarında savaşmıştır. 2006 yılında Rusya'nın başkenti Moskovada konser verdi. 2007 yılında "Tofiq Bəhramov" stadyumda "Öpsən" isimli konser vermiştir. 2002 ve 2006 yılında "Best Model Queen" marka lisansı altında "Best Model of Azerbaijan" yarışmasını düzenledi. Aygün Kazımova 2012 yılında "FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası Azerbaijan 2012" futbol maçının marşını okudu. Onun "Hayat Ona Güzel" single iTunes de Türkiye'nin en çok dinlenen Top50 da 39 uncu sırada yer aldı. O ilk Azeri sanatçı olarak Hollywood'da şarkı yazıp Snoop Doggla birlikte klip çekti. Aygün Kazımovanın resmi 7 albümü, 50 den fazla klipi, 350 den fazla şarkısı var. Aygün Kazımova Azerbaycan Müziğinin Kraliçesi olarak biliniyor. 2015 yılının mart ayından Azad Azerbaycan TV'de yayımlanan "Özünü Tanıt" programının üç jüri üyesinden biridir. Aygün Kazımova İlk kez 12-28 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Oyunlarının meşalesini taşıdı. 2016 yılında Almanyada düzelenen "daf BAMA MUSIC AWARDS" ödül töreninde "En İyi Azerbaycanlı Kadın Şarkıcı" ödülünü aldı. 2017 yılının eylül ayının 22-de Bakü Kristal Salonunda konser vermiştir.

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