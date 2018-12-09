Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler
Aygün Kazımova kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 45. Pantene Altın Kelebek Azerbaycan Yılın Kadın Sanatçı ödülünü kazanan Aygün Kazımova hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Aygün Kazımova kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler
Aygün Kazımova 26 Ocak 1971, Bakü doğumlu, Azeri şarkıcı, söz yazarı, besteci, sunucu ve oyuncudur.
Aygün Kazımova Çağdaş Azerbaycan müziğinin yaratıcısı olarak kabul edilir. Aygün Kazımovanın lakabı Diva'dır. Aygün Kazımova Karabağ savaşlarında savaşmıştır. 2006 yılında Rusya'nın başkenti Moskovada konser verdi. 2007 yılında "Tofiq Bəhramov" stadyumda "Öpsən" isimli konser vermiştir. 2002 ve 2006 yılında "Best Model Queen" marka lisansı altında "Best Model of Azerbaijan" yarışmasını düzenledi. Aygün Kazımova 2012 yılında "FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası Azerbaijan 2012" futbol maçının marşını okudu. Onun "Hayat Ona Güzel" single iTunes de Türkiye'nin en çok dinlenen Top50 da 39 uncu sırada yer aldı. O ilk Azeri sanatçı olarak Hollywood'da şarkı yazıp Snoop Doggla birlikte klip çekti. Aygün Kazımovanın resmi 7 albümü, 50 den fazla klipi, 350 den fazla şarkısı var. Aygün Kazımova Azerbaycan Müziğinin Kraliçesi olarak biliniyor. 2015 yılının mart ayından Azad Azerbaycan TV'de yayımlanan "Özünü Tanıt" programının üç jüri üyesinden biridir. Aygün Kazımova İlk kez 12-28 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Oyunlarının meşalesini taşıdı. 2016 yılında Almanyada düzelenen "daf BAMA MUSIC AWARDS" ödül töreninde "En İyi Azerbaycanlı Kadın Şarkıcı" ödülünü aldı. 2017 yılının eylül ayının 22-de Bakü Kristal Salonunda konser vermiştir.
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