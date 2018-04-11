Aydoğmuş kimdir? Diriliş Ertuğrul Aydoğmuş karakterini canlandıran Cüneyt Şen kimdir?
Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, izleyiciler tarafından gerçek ismi ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Aydoğmuş karakterini kim canlandırıyor? İşte, Aydoğmuş karakterine hayat veren Cüneyt Şen hakkında detaylı bilgiler
Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul'u takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, Emir Saadetin Köpek tarafından Kayı Obası'nı dağıtmak için gönderilmişti. Peki, Aydoğmuş karakterine kim hayat veriyor?
6 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya gelen Cüneyt Şen, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aydoğmuş karakterine hayat vermektedir. Cüneyt ilk Tv karşısına 1999 yılında “Deli Yürek” dizisine bölüm oyuncusu olarak çıktı. Arka sokaklar dizisinde ise her yıl başka başka isimlerle bölüm oyuncusu olmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisine katılmadan evvel Kut’ul Amare dizisinde Albay Suphi karakteri ile izleyici karşısına çıktı. İşte, oynadığı yapımlardan bazıları;
Mehmetçik Kut’ül Amare (Albay Suphi) 2018
Bir Zamanlar ÇukurovaBir Zamanlar Çukurova 2018
Şevkat Yerimdar Şevkat Yerimdar (Komiser) 2017
İsimsizler 2017
Söz 2017
Savaşçı (Sefer) 2017
Rüya (Komiser) 2017
Meryem (Komiser Cevdet) 2017
Lise Devriyesi 2017
Kara Yazı 2017
Evlat Kokusu 2017
Dolunay (Sabri) 2017
Aşk ve Gurur 2017
Vatanım Sensin 2. Sezon
Tatlı İntikam 2. Sezon
Cesur Yürek(Behruz) 2016
Anne (Komiser) 2016
Anne (Komiser) 2016
Kırgın Çiçekler 3. Sezon (İhsan) 2017
Kördüğüm 2. Sezon 2016
Kara Sevda 2. Sezon (Ragıp ) 2016
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. Sezon (Keskin Nazmi)
Baba Candır 3. Sezon 2016
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Hallaç Hüseyin ) 2015
Yetim Gönüller (Reis) 2014
Ulan İstanbul 2014
Poyraz Karayel 2. Sezon 2. Sezon 2015
Paramparça 3. Sezon (Ferhat)
Diriliş: Ertuğrul 2. Sezon 2015
Ötme Bülbül (Mustafa ) 2013
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