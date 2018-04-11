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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.04.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Aydoğmuş kimdir? Diriliş Ertuğrul Aydoğmuş karakterini canlandıran Cüneyt Şen kimdir?

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Aydoğmuş kimdir? Diriliş Ertuğrul Aydoğmuş karakterini canlandıran Cüneyt Şen kimdir?

Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, izleyiciler tarafından gerçek ismi ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Aydoğmuş karakterini kim canlandırıyor? İşte, Aydoğmuş karakterine hayat veren Cüneyt Şen hakkında detaylı bilgiler

Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul'u takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, Emir Saadetin Köpek tarafından Kayı Obası'nı dağıtmak için gönderilmişti. Peki, Aydoğmuş karakterine kim hayat veriyor?

6 Mayıs 1979 tarihinde dünyaya gelen Cüneyt Şen, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aydoğmuş karakterine hayat vermektedir. Cüneyt ilk Tv karşısına 1999 yılında “Deli Yürek” dizisine bölüm oyuncusu olarak çıktı. Arka sokaklar dizisinde ise her yıl başka başka isimlerle bölüm oyuncusu olmuştur. Diriliş Ertuğrul dizisine katılmadan evvel Kut’ul Amare dizisinde Albay Suphi karakteri ile izleyici karşısına çıktı. İşte, oynadığı yapımlardan bazıları;

Mehmetçik Kut’ül Amare (Albay Suphi) 2018
Bir Zamanlar ÇukurovaBir Zamanlar Çukurova 2018
Şevkat Yerimdar Şevkat Yerimdar (Komiser) 2017
İsimsizler 2017
Söz 2017
Savaşçı (Sefer) 2017
Rüya (Komiser) 2017
Meryem (Komiser Cevdet) 2017
Lise Devriyesi 2017
Kara Yazı 2017
Evlat Kokusu 2017
Dolunay (Sabri) 2017
Aşk ve Gurur 2017
Vatanım Sensin 2. Sezon
Tatlı İntikam 2. Sezon
Cesur Yürek(Behruz) 2016
Anne (Komiser) 2016
Anne (Komiser) 2016
Kırgın Çiçekler 3. Sezon (İhsan) 2017
Kördüğüm 2. Sezon 2016
Kara Sevda 2. Sezon (Ragıp ) 2016
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3. Sezon (Keskin Nazmi) 
Baba Candır 3. Sezon 2016
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu  (Hallaç Hüseyin ) 2015
Yetim Gönüller (Reis) 2014
Ulan İstanbul 2014
Poyraz Karayel 2. Sezon 2. Sezon 2015
Paramparça 3. Sezon (Ferhat)
Diriliş: Ertuğrul 2. Sezon 2015
Ötme Bülbül (Mustafa ) 2013

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