Aydilge’nin yeni şarkısı ‘Afili Aşk’ta!
Kanal D’nin reyting zirvesinden inmeyen dizisi “Afili Aşk”ın yeni bölümüne Aydilge’nin “Hayat Şaşırtır” şarkısı damgasını vuracak.
Pop-rock müziğin sevilen ismi Aydilge’nin Temmuz ayında çıkardığı yeni şarkısı, Afili Aşk’ın yeni bölümünde (24 Temmuz Çarşamba) çalınacak.
Dizide Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yakınlaştığı anlara eşlik edecek şarkı izleyiciye romantik anlar yaşatacak.
Gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayan Afili Aşk’ın yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı Afili Aşk, her Çarşamba akşamı Kanal D’de…
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