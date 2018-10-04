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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş'ın biyografisi

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Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş'ın biyografisi

Türk sinemasına senarist, yönetmen ve oyuncu olarak sayısız filmde katkı sağlayan Aydemir Akbaş, rol aldığı filmlerde canlandırdığı karakterle hatırlanıyor. Son olarak 'Kolpaçino' adlı film serisinde canlandırdığı 'Dolapdereli Sabri' karakteri ile ekranlarda boy gösterdi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aydemir Akbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor. İşte, Aydemir Akbaş hakkında merak edilen detaylar...

Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu. Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılnda doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Akbaş, ilk kez 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı filminde oynadı.

Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza attı, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynadı. Dram ve komedi tarzından vazgeçmemiş, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam etmiştir. Ünlü ismin son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 120'den fazla filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturdu. Çocuk sahibi olmayan Aydemir Akbaş, 54 yıldır Beyhan Akbaş ile evli.

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