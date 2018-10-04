Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş'ın biyografisi
Türk sinemasına senarist, yönetmen ve oyuncu olarak sayısız filmde katkı sağlayan Aydemir Akbaş, rol aldığı filmlerde canlandırdığı karakterle hatırlanıyor. Son olarak 'Kolpaçino' adlı film serisinde canlandırdığı 'Dolapdereli Sabri' karakteri ile ekranlarda boy gösterdi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aydemir Akbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oluyor. İşte, Aydemir Akbaş hakkında merak edilen detaylar...
Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu. Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılnda doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Akbaş, ilk kez 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı filminde oynadı.
Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza attı, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynadı. Dram ve komedi tarzından vazgeçmemiş, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam etmiştir. Ünlü ismin son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 120'den fazla filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturdu. Çocuk sahibi olmayan Aydemir Akbaş, 54 yıldır Beyhan Akbaş ile evli.
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