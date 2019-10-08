Avlu'nun yeni sezon tarihi belli oldu
Artık dijital platform üzerinden yayınlanacak olan Avlu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Avlu’nun yeni sezon bölümleri Netflix üzerinden izleyicileriyle buluşacak. Bir grup mahkum kadının hikayesini anlatan hapishane dizisi 3. Sezonuyla devam edecek. Peki, Avlu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu macerasına yeni kanalında devam edecek. Başrollerini Demet Evgar ve Ceren Moray’ın paylaştığı Avlu dizisinin üçüncü sezonu 18 Ekim’de başlayacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kudret, Avlu'da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz'in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin'i zorla raptederler. Savcı Zerrin'in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.
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