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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.06.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Avlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Avlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisinin gözyaşlarına boğan son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman araştırmaları da sürüyor. Hapishane dizisi olan Avlu’nun ekrana gelen son bölümünde Ecem’in ölümü herkesi derinden sarstı. Kızının ölümüyle perişan olan Deniz, finalde duydukları ise yeni bir dönemin sinyaliydi. Peki Avlu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisinin 31 Mayıs tarihli 10'ncu bölümünde Deniz'in kızı Ecem hayatını kaybetti. Kızıyla konuştuktan birkaç saat sonra ölüm haberini alan Deniz’in yaşadığı acı ekran karşısındakilerin de yüreğini burktu. Bölüm boyunca kendisinde olmayan Deniz için dönüm noktası ise Hakan’ın sözleri oldu. Ecem’in öldürüldüğünü öğrenen Deniz’in yapacaklarını merak eden dizi takipçileri, Avlu yeni bölüm fragmanıyla bir ipucu bekliyor.

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayımlanır yayımlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMET EVGAR'DAN DUYGUSAL MESAJ

Öte yandan dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaştı. Evgar, Twitter'dan "Yayınlanacak olan 10.bölüm, benim için büyük bir deneyimdi.Bir hafta boyunca iliklerimdeki o acının orda olduğunu bildim. Ve her sahneyi çekerken şifa diledim evlatlarını kaybetmişlere, ruhlarına gönderilmiş küçük bi ağıtdı benimki,bi dua..." diyerek duygusal bir mesaj yayınlandı.

 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

 

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