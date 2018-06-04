Avlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin gözyaşlarına boğan son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman araştırmaları da sürüyor. Hapishane dizisi olan Avlu’nun ekrana gelen son bölümünde Ecem’in ölümü herkesi derinden sarstı. Kızının ölümüyle perişan olan Deniz, finalde duydukları ise yeni bir dönemin sinyaliydi. Peki Avlu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin 31 Mayıs tarihli 10'ncu bölümünde Deniz'in kızı Ecem hayatını kaybetti. Kızıyla konuştuktan birkaç saat sonra ölüm haberini alan Deniz’in yaşadığı acı ekran karşısındakilerin de yüreğini burktu. Bölüm boyunca kendisinde olmayan Deniz için dönüm noktası ise Hakan’ın sözleri oldu. Ecem’in öldürüldüğünü öğrenen Deniz’in yapacaklarını merak eden dizi takipçileri, Avlu yeni bölüm fragmanıyla bir ipucu bekliyor.
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayımlanır yayımlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEMET EVGAR'DAN DUYGUSAL MESAJ
Öte yandan dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaştı. Evgar, Twitter'dan "Yayınlanacak olan 10.bölüm, benim için büyük bir deneyimdi.Bir hafta boyunca iliklerimdeki o acının orda olduğunu bildim. Ve her sahneyi çekerken şifa diledim evlatlarını kaybetmişlere, ruhlarına gönderilmiş küçük bi ağıtdı benimki,bi dua..." diyerek duygusal bir mesaj yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...
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