Avlu’nun Jale’si Şeyla Halis kimdir? Verdiği kilolarla dikkat çekiyor
Şeyla Halis, Avlu dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Şeyla Halis, alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden cezaevine düşen Jale karakterine hayat veriyor. Peki Avlu’nun Jale’si Şeyla Halis kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi. Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmine pek çok farklı projede rol alan Şeyla Halis, Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.
Şeyla Halis, yer aldığı projeler kadar verdiği kilolarla da adından söz ettirdi. Şeyla Halis başarısının sırrını, “Ölüm orucuna yapmadım. Kilo verdikçe kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zaman ve miktarda yedim. Orta Şeyla Halis, Avlu dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Şeyla Halis, alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden cezaevine düşen Jale karakterine hayat veriyor. Peki Avlu’nun Jale’si Şeyla Halis kimdir?
tempoda yürüyüş ve yüzmeye önem verdim” diyerek açıkladı.
AVLU’NUN JALE KARAKTERİ
Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.
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