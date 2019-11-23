Avlu'nun Azra'sı Ceren Monay'dan yeni sezon açıklaması! Avlu dizisi bitti mi?
Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı Avlu'nun yeni sezon için izleyenlerin bekleyişi devam ediyor. Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan Avlu'nun, akıbeti merak edilirken, dizide Azra karakterine hayat veren başrol oyuncusu Ceren Monay'dan yeni sezon açıklaması geldi. Peki, Avlu yeni sezon başlayacak mı? Avlu dizisi final mi yaptı? İşte, merak edilenler.
Eylül ayında pek çok dizinin yeni sezona “merhaba” demesiyle Avlu izleyenleri dizinin yeni sezon tarihini beklemeye başladı. 44. bölümüyle hapishanedeki isyanla ikinci sezonu noktayalan dizinin yeni sezonunun başlayıp başlamayacağı ile ilgili ilk açıklamayı oyuncu Ceren Monay yaptı.
CEREN MONAY'DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI
Ceren Moray, önceki gün Nişantaşı’ndaki babasıyla yemek yerken görüntülendi.
Oyuncu, yayınına ara verilen “Avlu” dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.
AVLU'NUN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.
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