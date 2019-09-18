Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin üçüncü sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizinin 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan heyecanlı sezon finalinin ardından, yeni bölümlerini bekleyen Avlu hayranları, yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte, Avlu yeni sezon başlangıç tarihi ve fragmanına yönelik detaylar.
Televizyonlarda dizi sezonunun açılmasıyla, Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Avlu'nun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Avlu dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Deniz'in bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalmasıyla, yeni sezon için bekleyiş attı. İşte, Avlu 3. sezon tarihine yönelik bilgiler.
Avlu'nun yeni sezonu için yapımcılardan ve oyunculardan açıklama gelmedi ancak dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.
SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.
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