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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.09.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

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Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinin üçüncü sezonu için bekleyiş devam ediyor. Dizinin 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan heyecanlı sezon finalinin ardından, yeni bölümlerini bekleyen Avlu hayranları, yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte, Avlu yeni sezon başlangıç tarihi ve fragmanına yönelik detaylar.

Televizyonlarda dizi sezonunun açılmasıyla, Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Avlu'nun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Avlu dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Deniz'in bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalmasıyla, yeni sezon için bekleyiş attı. İşte, Avlu 3. sezon tarihine yönelik bilgiler.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN

Avlu'nun yeni sezonu için yapımcılardan ve oyunculardan açıklama gelmedi ancak dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. 

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.

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