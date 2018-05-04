Avlu yeni bölüm ön izleme fragmanı yayında! Son bölüm finali olaylı yapılmıştı
Avlu dizisinin son gelişmelerinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı tadından ön izleme videosu yayınlandı. Avlu 7. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragman Kudret ve Zeki arasındaki diyalogtan oluşuyor. Kocasının kendisinden boşanmak istemesinin intikamını acı bir şekilde alan Kudret’in ağzından zehir zemberek sözler dökülüyor. İşte Avlu’nun son bölümünü kaçıranlar için kısa bir özet ve yeni bölümden ilk görüntüler!
Avlu dizisi dün akşam olaylı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Azra, Deniz’e yapılanların hesabını Kudret’ten acı bir şekilde sordu. Kocasının başka bir kadından çocuğu olacağını öğrenen Kudret, bunun acısını korkunç bir şekilde çıkardı. Avlu son bölüm finaline ise Ecem’in tanık olduğu manzara ve Alp’in karanlık yüzü damga vurdu. Alp’i birini öldürürken gören Ecem, kaçıp kurtulduğunu düşündüğü esnada bir şok daha yaşadı. Tüm bu yaşananlar ardından neler olacağını merak edenler için ilk tüyo Avlu yeni bölüm ön izleme tanıtımıyla geldi. Ancak fragmanda Kudret’in kocasıyla ilişkisine dair kareler var.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp'in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir…
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