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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.06.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İntikamını nasıl alacak?

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Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İntikamını nasıl alacak?

Avlu dizisi dün akşam duygu yüklü bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Ecem’in ölümüyle perişan olan Deniz’in hali, ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Son bölüm finali Avlu’da yeni bir dönemin sinyalini verdi. Deniz’in kızının intikamını alıp almayacağını merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu’nun 31 Mayıs tarihli bölümü hafızalardaki yerini korurken fragman araştırmaları başladı. Her hafta gerilimin yükseldiği dizinin son bölümüne Ecem’in ölümü damga vurdu. Kızının ölüm haberi Deniz’i aklını yitirecek dereceye getirdi. Hem cezaevi yetkilileri hem de hapishane arkadaşları ona destek olmak için elinden geleni yaptı. Özellikle mezarlık sahnesinin yürekleri dağladığı Avlu son bölüm finaline ise Hakan’ın sözleri damga vurdu. Peki Ecem’in ölümünün cinayet olduğu söylemesi dengeleri nasıl değiştirecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki hafta netleşecek. Peki Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

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