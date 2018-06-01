Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İntikamını nasıl alacak?
Avlu dizisi dün akşam duygu yüklü bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Ecem’in ölümüyle perişan olan Deniz’in hali, ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Son bölüm finali Avlu’da yeni bir dönemin sinyalini verdi. Deniz’in kızının intikamını alıp almayacağını merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu’nun 31 Mayıs tarihli bölümü hafızalardaki yerini korurken fragman araştırmaları başladı. Her hafta gerilimin yükseldiği dizinin son bölümüne Ecem’in ölümü damga vurdu. Kızının ölüm haberi Deniz’i aklını yitirecek dereceye getirdi. Hem cezaevi yetkilileri hem de hapishane arkadaşları ona destek olmak için elinden geleni yaptı. Özellikle mezarlık sahnesinin yürekleri dağladığı Avlu son bölüm finaline ise Hakan’ın sözleri damga vurdu. Peki Ecem’in ölümünün cinayet olduğu söylemesi dengeleri nasıl değiştirecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki hafta netleşecek. Peki Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç... Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...
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