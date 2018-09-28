Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ni bölüm fragmanı için sorgulamalar kısa süre içerisinde başladı. İkinci sezonuyla devam eden Avlu, dün akşam 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Deniz’in tehlikeli planı damga vurdu. Zerrin Müdür’ün odasına giren Deniz’in akıbetini merak eden izleyiciler yeni fragmanı merak ediyor. Peki, Avlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin 27 Eylül tarihli 13. bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman sorgulamaları da hız kazandı. Alp’in yaşadığının öğrenildiği, Dudu’nun dram yüklü geçmişinin ortaya çıktığı Avlu son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Son bölüm finali ise merak uyandıran bir şekilde yapıldı. Şimdi gözler yeni gelişmelerde. Peki, Avlu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…
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