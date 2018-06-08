Avlu son bölüm finalinde şok! Kudret öldü mü?
Avlu yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaptı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin ekrana yansıdığı Avlu sezon finali bölümünde Kudret ve Deniz'in karşı karşıya geldiği her an tansiyon yükseldi. Kızının ölümünün ardında Kudret'in olduğunu öğrenen Deniz, artık kendisin kaybetmişti ve ne olursa olsun Ecem'in intikamını alacaktı. Ve son bölüm finalinde Deniz, Kudret'i defalarca bıçakladı. İşte Avlu son bölümünde yaşananların detayları!
Hapishane dizisi Avlu, dün akşam nefes kesen bir bölümle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara verdi. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerini paylaştığı Avlu'nun son bölümüne Kudret ve Deniz arasındaki savaş damga vurdu. Dizinin final sahnesi ise ekran karşısındakileri dehşet içinde bıraktı. Kızının ölümünden sonra artık gözü dönen Deniz, Kudret'i bıçakladı. İşte Avlu sezon finalinde yaşananlar!
7 Haziran tarihli sezon finali bölümünde Ecem’in katilinin Kudret’in oğlu Alp olduğunu öğrenen cezaevi yetkilileri ve koğuştakiler, Deniz’in gerçeği öğrenmemesi için büyük bir çaba sarf etti. Kızını öldüren kişinin Kudret’in oğlu olduğunu televizyondan öğrenen Deniz’i durdurmak artık çok zordu. Tüm önlemlere rağmen Kudret ve Deniz karşı karşıya geldi. İkili arasındaki restleşmesi nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, final sahnesiyle büyük bir şok yaşadı. Kudret’in bıçağını eline geçiren Deniz, Azra’nın gözü önünde Kudret’i defalarca bıçakladı. Şimdi ise asıl merak edilen Kudret’in akıbeti. Peki cezaevinin en belalı kadını Kudret öldü mü? Bu sorunun yanıtı yeni sezonda netlik kazanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bıraktı. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermekti. Ama bu Deniz için hiç kolay olmadı. Oğlunun kimliğinin açığa çıkmasından huzursuz olan Kudret'in rahat durmaması ise cezaevi yönetimini harekete geçirdi. Deniz'i alt etmek isteyen Kudret, Melis'i zor durumda bırakarak yönetimin boşluğundan faydalandı ancak finalde kendi kurduğu tuzağa düştü.
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