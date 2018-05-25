Avlu son bölümde Ecem öldü mü? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Ecem’in başına gelenler ardından Deniz’in çırpınışları ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Avlu son bölüm finalinde şok eden bir gelişme yaşadı. Alp’in Ecem’i öldürüp öldürmediğini merak eden izleyiciler fragmanla ipucu bekliyor. Peki Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. 24 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümde Deniz, kızının başına gelenler ardından perişan oldu. Ecem’in gözünü açmasıyla rahat bir nefes alan Deniz, Merve’yi konuşturmak için harekete geçti. Ancak arkasında iz bırakmak istemeyen Kudret, Merve’yi öldürdü. Son bölümün en büyük sürprizi ise Ecem için verilen karar oldu. Tedaviye olumlu cevap veren Ecem, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Avlu son bölüm finaline ise Alp’in Ecem’i kendi elleriyle boğması damga vurdu.Yerde hareketsiz kalan Ecem’in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Avlu 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz şüphelerinin yersiz olmadığını çok acı bir şekilde görmüş, korktuğu başına gelmiştir. Sahip olduğu en değerli kişiye, Ecem’e verilen bu zararı kimsenin yanına bırakmaya niyeti yoktur. Üstelik yaşanan bu olay Deniz için olduğu kadar cezaevi yönetimi için de bardağı taşıran son damladır.
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