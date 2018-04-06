Avlu son bölüm finali şaşırttı… Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisi dün akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir hapishane dizisi olan Avlu’nun son bölümüne Nihal’in ölümü damga vurdu. En büyük şüpheli olarak gösterilen Deniz ise finalde büyük bir şok yaşadı. Peki Avlu dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni Star Tv dizisi Avlu’nun 5 Nisan tarihli bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Apar topar hastaneye kaldırılan Nihal Müdür yaşam mücadelesi verirken; tam özgürlüğe kavuşacağı esnada “hapishane müdürünü öldürmeye teşebbüs” ile suçlanan Deniz ise müebbet cezasıyla karşı karşıya geldi. Finale doğru ise Nihal Müdür hayatını kaybetti. Karısını kaybetmenin acısıyla kahrolan Murat, bulduğu ipucunun peşine düştü. Finalde Nihal’in bilekliğinin Deniz’in odasında çıkması ise herkes için büyük bir sürpriz oldu: Kudret ve yanındakiler hariç…
Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.
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