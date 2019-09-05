Avlu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Avlu dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Mayıs ayında sezon finali yapan Avlu, bu yıl 3. Sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Boray, Nursel Köse ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizisinin sezon finali kafalarda soru işareti bırakmıştı. Peki, Avlu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Eylül ayının başlamasıyla birlikte pek çok dizi yeni sezona “merhaba” dedi, Avlu dizisinin 3. sezon tarihi de merak konusu oldu. Avlu, 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanan 44. Bölümüyle ikinci sezonu noktalamıştı. Peki, Avlu dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Avlu'nun yeni sezonu için yapımcılardan ve oyunculardan açıklama gelmedi ancak dizi geçtiğimiz sezonun açılışını eylül ayının son günlerinde yapmıştı.
SEZON FİNALİ ÖZETİ
El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.
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