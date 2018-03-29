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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.03.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Avlu'nun konusu ve karakterleri

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Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Avlu'nun konusu ve karakterleri

Yayın tarihi 29 Mart olarak belirlenen Avlu dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Şebnem Dönmez’in hapishane müdürü Nihal karakterine hayat vereceği Avlu’nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece yer alıyor. İşte Avlu’nun konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri!

Tanıtım fragmanları günlerdir ekranlarda dönen Avlu’nun hem kadrosu gem hem de konusu merak konusu oldu. Limon Film imzalı Avlu’nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

AVLU’NUN KONUSU

Yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri

DENİZ DEMİR – Demet Evgar

Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte aşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri

AZRA KAYA – Ceren Moray

Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş kadınŞimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri


KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse

Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri

MURAT ÜNAL – Kenan Ece

Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri


HAKAN DEMİR – Teoman Kumbaracıbaşı

Aslında karizmatik, çekici bir adam. Ama bir türlü ulaşamadığı yıldız olma hayalleriyle ailesinin arasında sıkışması onu alkole sürüklemiş. Erken yaşta kaybettiği ailesinden kalan birkaç mal mülkle geçimini sürdürüyor.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri


NİLGÜN DEMİR – Ruçkan Çalışkur

Hakan’ın ablası. Genç yaşta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup oğlu gibi büyütmüş kardeşini. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri


JALE ŞAHİN - Şeyla Halis

Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var Avlunun konusu ve karakterleri


HASRET ŞENGÜL - Ayça Damgacı

Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.

 

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