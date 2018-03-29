Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAvlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?
GeriTelevizyon Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
29.03.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?

Avlu dizisinde canlandıracağı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ceren Moray'ın kişisel bilgileri izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Kavak Yelleri dizisiyle adını duyurmaya başlayan Ceren Moray, hareketli yapısıyla da dikkat çekiyor. Peki, Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir? Kaç yaşındadır?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985, Diyarbakır doğumlu, Kavak Yelleri ve O Hayat Benim adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Türk Oyuncudur.

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar ’da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü ’nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında Kanal D ’de ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Ancak onun asıl büyük çıkışı, Fox TV ’nin sevilen dizisi O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray’ın etkisi büyük.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oyunculuk çocukluk hayalimdi

İlkbahar meyveleri ile tanışın!

Resul Dindar'ın anne acısı (Foto-Galeri)

Demet Akalın Gelinim Mutfakta Stüdyosu’nda…