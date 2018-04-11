Avlu dizisinin 3. bölüm fragmanında Deniz çıkmazda
Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının yeni dizisi Avlu’nun 3. bölümünde Odasında büyük Nihal’i öldürdüğüne dair büyük bir ispat bulunan Deniz, masumiyetini ispat etmeye çalışıyor. İşte Avlu 3. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Ekran macerasında iki haftayı bırakan Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 12 Mart tarihli Avlu 3. bölümünde bir taraf seçmek zorunda bırakılan Deniz, için şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Nihal’e ait bilekliğin odasından çıkması kendisini aklamasını çok daha zorlaştırıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? İşte tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren İstanbullu Gelin yeni fragmanı!
İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur. Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.
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