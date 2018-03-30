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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.03.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Avlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Avlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisinin ilk bölümü ardından yeni fragman gündeme geldi. Perşembe günleri yayınlanacak olan Avlu’nun hikayesi uzun zamandır kendisine şiddet uygulayan Deniz’in işlemediği bir suç nedeniyle hapishaneye düşmesiyle başladı. Dizinin ilk bölüm finali ise olaylı bir şekilde yapıldı. Peki Avlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur’un başrollerini paylaştığı Avlu, dün akşam ilk bölümüyle görücüye çıktı. Farklı nedenlerle hapishaneye düşen kadınların öyküsünü aktaran Avlu’nun ilk bölümünde karakterleri tanıma fırsatı bulan izleyiciler, şaşırtıcı final sahnesi ardından yeni bölüm fragmanını sorguluyor. İlk bölümde işlemediği bir suç nedeniyle hapishaneye düşen Deniz, özgürlüğüne kavuşakken Azra ve Kudret arasındaki savaşın kurbanı oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Deniz gerçekten suçlu mu? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak.

Avlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.


Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

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