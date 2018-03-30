Avlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avlu dizisinin ilk bölümü ardından yeni fragman gündeme geldi. Perşembe günleri yayınlanacak olan Avlu’nun hikayesi uzun zamandır kendisine şiddet uygulayan Deniz’in işlemediği bir suç nedeniyle hapishaneye düşmesiyle başladı. Dizinin ilk bölüm finali ise olaylı bir şekilde yapıldı. Peki Avlu dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur’un başrollerini paylaştığı Avlu, dün akşam ilk bölümüyle görücüye çıktı. Farklı nedenlerle hapishaneye düşen kadınların öyküsünü aktaran Avlu’nun ilk bölümünde karakterleri tanıma fırsatı bulan izleyiciler, şaşırtıcı final sahnesi ardından yeni bölüm fragmanını sorguluyor. İlk bölümde işlemediği bir suç nedeniyle hapishaneye düşen Deniz, özgürlüğüne kavuşakken Azra ve Kudret arasındaki savaşın kurbanı oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Deniz gerçekten suçlu mu? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak.
Avlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
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