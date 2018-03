Avlu dizisi ne zaman başlıyor? Avlu'nun oyuncu kadrosu ve konusu

Kadrosundaki başarılı isimler ve sürükleyici hikayesi ile merakla beklenen Avlu dizinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece gibi isimlerin rol alacağı ve tanıtımlarında şiddet sahnelerinin ön plana çıktığı Avlu dizisi hakkında merak edilenleri derledik. İşte tüm detaylar...

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda "İftarlık Gazoz" ve "Dondurmam Kaymak" gibi projelere imza atan Yüksel Aksu’nun oturduğu Avlu dizisi, 29 Mart Perşembe 20.00'de ekran macerasına başlayacak.

Limon Film imzalı Avlu'nun konusu ise şöyle; Yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI





DEMET EVGAR KİMDİR?

Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı. Vatanım Sensin'de kısa süreliğine Kara Fatma rolüne hayat verdi. Sevilen oyuncu son olarak Avlu adlı dizide "Deniz Demir" karakterini canlandıracak.

CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır ’da dünyaya gelen Ceren Moray, doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Ceren Moray, uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim alanaldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı.

2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Ceren Moray son olarak Avlu adlı dizide "Azra Kaya" karakterini canlandıracak.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı. Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yIl "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

Nursel Köse'yi geniş kitlelere tanıtan proje ise "Paramprça" oldu. Nursel Köse son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde "Kudret Öztürk" karakterini canlandıracak.

KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Ece, 1980 yılında babasının işi nedeniyle ailesinin ikamet ettiği Dubai'de doğmuştur. Tam adı Cahit Kenan Ece'dir. Galatasaray Spor Klubü'nün eski yöneticilerinden Turgan Ece'nin torunu olan Kenan Ece aynı zamanda Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis'in yeğenidir.

Avusturya Lisesi mezunu olan Kenan Ece, 2004 yılında ABD'de ekonomi ve tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl İrlanda'nın baş kenti Dublin'de yaşayan Kenan Ece burada ekonomi alanında çalıştı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'da dizi teklifi alan Kenan Ece, on beş yıldan beri yayınlanan "Fair City" adı bir dizide on üç bölüm rol aldı. İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de 3,5 ay çalışan Kenan Ece İrlanda Film Akademisi'nde kamera önü oyunculuğu üzerine dersler aldı.

2010 yılında başrollerini Perran Kutman, Çetin Tekindor, Melis Birkan, Özge Özpirinçci ve Öner Erkan'la paylaştığı "Deli Saraylı" adlı dizide "Emir Zahir" karakterini canlandırdı. 2011 yılında Özer Kızıltan'ın çektiği 'Beni Unutma' isimli filmde Mert Fırat ve Açelya Yılhan'la birlikte rol aldı. Kenan Ece, 2014 yılında senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler'in yazdığı "Kalp Hırsızı" adlı dizide Mine Tugay ve Selin Ortaçlı ile başrolde oynadı. Sevilen oyuncu son olarak Avlu adlı dizide "Murat Ünal" karakterine hayat verecek.

Merakla beklenen dizi Avlu'da bu oyuncuların yanı sıra; Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Barut, Onuryay Evren Tan, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç gibi deneyimli isimler de yer alacak.