Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Avlu oyuncu kadrosu ve konusu

Avlu dizisinden tarih bilgisi geldi. koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu’nun oturduğu Avlu dizisi , hayata dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” 29 Mart Perşembe 20.00'de ekran macerasına başlayacak. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu’yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

Koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesine odaklanan Avlu, özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…