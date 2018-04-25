Avlu 5. bölüm fragmanında dengeler değişiyor
Avlu dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Avlu dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz, hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir. Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.
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