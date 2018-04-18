Avlu 4. bölüm fragmanında Deniz savaşın ortasında kalıyor
Avlu dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz, Kudret ile Azra savaşının ortasında kalıyor. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Avlu dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde çıkan müebbet kararından sonra Deniz’in dünyası bir kez daha başına yıkılır. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çıkan müebbet kararından sonra Deniz’in dünyası bir kez daha başına yıkılır. Diğer mahkumlar ona umut aşılamaya çalışsa da aklında tek bir soru vardır; ‘’Ya kızımı bir daha göremezsem?’’. Azra için de yıllardır ertelediği bir görüşmeyi yapma zamanı artık gelmiştir. Bu, onu içten içe öldüren zehri akıtmak için belki de son fırsatıdır. Azra bunun gerginliğini yaşarken dışardan gelen haberler de Kudret’i pimi çekilmiş bir bombaya çevirmiştir. Deniz ise kendini bu ateş hattının tam orta yerinde bulacaktır.
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