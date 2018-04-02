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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.04.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Avlu 2. yeni bölüm fragmanı... Nihal'i kim vurdu?

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Avlu 2. yeni bölüm fragmanı... Nihal'i kim vurdu?

Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına geçtiğimiz hafta başlayan hapishane dizisi Avlu’nun yeni bölümünde Nihal’i vurmakla suçlanan Deniz, yine Azra ve Kudret savaşının tam ortasında kalıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Nihal’i vuran kim? İşte Avlu 2. Bölüm fragmanı ve ilk bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

Yeni dizi Avlu’nun 2. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi önemli isimlerin paylaştığı Avlu’nun 5 Nisan tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Nihal yaşam mücadelesi verirken; Deniz, Kudret tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Tam özgürlüğüne kavuşacağı esnada başı belaya giren Deniz, çok daha büyük bir suçla yargılanmanın eşiğinde. İşte Avlu yeni bölüm görüntüleri!

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

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