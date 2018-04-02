Avlu 2. yeni bölüm fragmanı... Nihal'i kim vurdu?
Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına geçtiğimiz hafta başlayan hapishane dizisi Avlu’nun yeni bölümünde Nihal’i vurmakla suçlanan Deniz, yine Azra ve Kudret savaşının tam ortasında kalıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Nihal’i vuran kim? İşte Avlu 2. Bölüm fragmanı ve ilk bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Yeni dizi Avlu’nun 2. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi önemli isimlerin paylaştığı Avlu’nun 5 Nisan tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Nihal yaşam mücadelesi verirken; Deniz, Kudret tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Tam özgürlüğüne kavuşacağı esnada başı belaya giren Deniz, çok daha büyük bir suçla yargılanmanın eşiğinde. İşte Avlu yeni bölüm görüntüleri!
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
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