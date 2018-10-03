Avlu 14. bölüm fragmanında cezaevinde isyan çıkıyor
Avlu dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Avlu dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?
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