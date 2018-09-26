Avlu 13. bölüm fragmanında Kudret ve Deniz kozlarını paylaşıyor
Avlu dizisi yayınlanan 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Avlu dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? İşte, Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Son hamlesiyle birlikte tüm gözler Deniz’e çevrilmiştir. Kudret’in yüreği yanmaktadır peki buna rağmen Zerrin’in oyunlarına pabuç bırakacak mıdır? Hem Azra hem de Kudret’in tarafında herkesin kalbi taşlaşmış ve ortalık bu kadar karışmışken bu durumdan en kârlı Zerrin mi çıkacaktır? Avluya kurulan sebze bahçesi aslında birçok sorunun cevabı olacaktır…
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