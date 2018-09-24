Avlu 13. bölüm fragmanı yayınlandı… Alp öldü mü?
Avlu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alp’in haberini aldıktan sonra kendisini kaybeden Kudret’in görüntüleriyle başlayan Avlu’nun 13. bölüm fragmanında Deniz ve Azra arasında yaşanan sert sahnesi damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Alp gerçekten öldü mü? İşte Avlu yeni bölümünden ilk sahneler…
Avlu 13. bölüm fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. Yeni sezonun açılışını geçtiğimiz hafta yapan hapishane dizisinin son bölümünde Azra’nın intikamı herkesi şok etmiş, Alp’in akıbeti merak konusu olmuştu. Oğlunun iş yerinin yandığı ve içeride bir ceset olduğu haberini televizyondan alan Kudret, adeta çıldırmıştı. Avlu yeni bölüm fragmanı bu olayın devamında yaşanacaklara dair ilk tüyoları verdi.
Fragmanda; Kudret oğlunun acısı ile yıkılır. Alp’in başına gelenlerden Deniz’i sorumlu tutan Azra, bir kez daha Deniz’le karşı karşıya gelir. Deniz, Naciye’den Kudret’i ister ve büyük kavga başlar. Hapishanede hakimiyeti kaybetmek istemeyen Zerrin Müdür, Dudu’dan kendisine muhbirli yapmasını ister.
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