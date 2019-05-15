ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?
GeriTelevizyon ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
15.05.2019 - 20:28, Son Güncelleme:

ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?

ATV'nin 15 Mayıs tarihli yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçını seyretmek isteyen izleyiciler, ATV'nin yayın akışını sorguluyor. Peki, ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?

Takip ettikleri dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, yayın akışlarını inceliyor. Bazı kanallar zaman zaman yayın akışında değişiklik yapabiliyor. Peki, ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte, 15 Mayıs tarihli ATV'nin yayın akışında yer alan diziler, programlar ve filmler...

ATV'NİN YAYIN AKIŞI

01:20NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR

04:00HUZUR SOKAĞI

08:00KAHVALTI HABERLERİ

10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

14:00BENİ BIRAKMA

16:20ESRA EROL'DA

19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ

19:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

20:45AKHİSARSPOR - GALATASARAY

22:50KUPA TÖRENİ

23:30KİM MİLYONER OLMAK İSTER-ÖZEL BÖLÜM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Gizem Karaca'nın büyük mutluluğu

Son dakika...Ünlülerin uyuşturucu davasında karar

'İyi ki kocam oldun!'

'Hep anıyoruz, her zaman anacağız'