ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?
ATV'nin 15 Mayıs tarihli yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçını seyretmek isteyen izleyiciler, ATV'nin yayın akışını sorguluyor. Peki, ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var?
Takip ettikleri dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, yayın akışlarını inceliyor. Bazı kanallar zaman zaman yayın akışında değişiklik yapabiliyor. Peki, ATV'nin yayın akışında bugün hangi programlar var? İşte, 15 Mayıs tarihli ATV'nin yayın akışında yer alan diziler, programlar ve filmler...
ATV'NİN YAYIN AKIŞI
01:20NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR
04:00HUZUR SOKAĞI
08:00KAHVALTI HABERLERİ
10:00MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
14:00BENİ BIRAKMA
16:20ESRA EROL'DA
19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ
19:45 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR
20:45AKHİSARSPOR - GALATASARAY
22:50KUPA TÖRENİ
23:30KİM MİLYONER OLMAK İSTER-ÖZEL BÖLÜM
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