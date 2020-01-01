Atv yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının akıbeti merak konusu oldu. Kayıpların arandığı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı ve yardımların yapıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Atv yayın akışında Müge Anlı'nın programı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

Yeni yıl tatiliyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. Gündüz kuşağı programı 2 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık 2019 Salı canlı yayınında Müge Anlı, Nazmiye ve Aydoğan çiftinin hayatı il ilgili detayları paylaştı! Müge Anlı, Janet Campbell'i 40 yıldır görmediği annesinin arkadaşıyla canlı yayında buluşturdu!