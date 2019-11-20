ATV yayın akışında bugün neler var? 20 Kasım ATV yayın akışı
İçeriğindeki dizi, film, sabah kuşağı programları ve yarışmalarla dikkat çeken ATV'nin yayın akışı, televizyonseverler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar 20 Kasım'da ATV yayın akışında nelerin olduğu merak ediliyor. Peki, ATV yayın akışında bugün hangi programlar var?
ATV yayın akışı bilgisi bugün de sorgulanmaya devam ediyor. Kanalın yayın akışında bugün hangi dizi ya da programların yer aldığı, pek çok telelvizyonsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 20 Kasım ATV yayın akışı..
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kuruluş Osman
Saat: 20:00 - 22:35 (155 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun kuruluş öyküsü ve kurucusu Osman Bey'in kahramanlıkları...
Kuruluş Osman
Saat: 22:35 - 01:40 (185 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun kuruluş öyküsü ve kurucusu Osman Bey'in kahramanlıkları...
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