ATV yayın akışında bugün neler var? 17 Eylül 2019 ATV yayın akışı
İçeriğindeki diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı programları ve diğer yayınlarla dikkatleri çeken ATV'nin yayın akışında bugün nelerin yer aldığı, televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ATV yayın akışında bugün neler var?
ATV'nin bugünkü yayın akışında hangi dizi, program ve yarışmaların yer aldığı televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 17 Eylül 2019 ATV yayın akışı...
Kimse Bilmez
Saat: 00:20 - 03:00 (160 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karşılarına çıkan engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
Yeter
Saat: 03:00 - 05:30 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çaresiz bir annenin, kendisi ve çocukları için yeni bir hayat kurma çabası...
Kırgın Çiçekler
Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kimse Bilmez
Saat: 20:00 - 00:20 (260 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karşılarına çıkan engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
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