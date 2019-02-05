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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.02.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Atv yayın akışında bugün hangi programlar var? 5 Şubat Atv yayın akışı

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Atv yayın akışında bugün hangi programlar var? 5 Şubat Atv yayın akışı

Atv yayın akışındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Salı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine Can Feda filminin olması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Atv yayın akışında bugün hangi programlar var? 5 Şubat Atv yayın akışı

5 Şubat Atv yayın akışı özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kanalın yayın akışındaki değişikliği fark eden izleyiciler, ‘Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

Son Durak
Saat: 00:20 - 01:20 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Labirent: Alev Deneyleri
Saat: 01:20 - 03:20 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Gizemli ve güçlü bir örgütten kurtulmaya çalışan gençlerin mücadeleleri...

Ağlama Anne
Saat: 03:20 - 05:40 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı...

Aşk ve Mavi
Saat: 05:40 - 08:00 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Can Feda
Saat: 20:00 - 22:10 (130 dakika)
Tür: Sinema
Özet: İç savaşın olduğu bir bölgeye giden Türk ordusunun kahramanlıkları...

Can Feda
Saat: 22:10 - 00:20 (130 dakika)
Tür: Sinema
Özet: İç savaşın olduğu bir bölgeye giden Türk ordusunun kahramanlıkları...

 

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