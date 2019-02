Atv yayın akışında bugün hangi programlar var? 5 Şubat Atv yayın akışı

5 Şubat Atv yayın akışı özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kanalın yayın akışındaki değişikliği fark eden izleyiciler, ‘Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.



ATV YAYIN AKIŞI



Son Durak

Saat: 00:20 - 01:20 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.



Labirent: Alev Deneyleri

Saat: 01:20 - 03:20 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Gizemli ve güçlü bir örgütten kurtulmaya çalışan gençlerin mücadeleleri...



Ağlama Anne

Saat: 03:20 - 05:40 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı...



Aşk ve Mavi

Saat: 05:40 - 08:00 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...



Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...



Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.



Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.



Beni Bırakma

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...



Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...



ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Can Feda

Saat: 20:00 - 22:10 (130 dakika)

Tür: Sinema

Özet: İç savaşın olduğu bir bölgeye giden Türk ordusunun kahramanlıkları...



