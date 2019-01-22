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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.01.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?

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Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?

Atv’nin 22 Ocak tarihli yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ziraat Türkiye Kupası takipçileri Atv yayın akışını araştırıyor. Peki, Atv yayın akışında bugün hangi programlar var?

Kanallar zaman zaman yayın akışlarında değişikliğe gidebiliyor. Takip ettikleri dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, yayın akışlarını inceliyor. Haber bültenleri, diziler, filmler ve spor programları gibi birçok içeriğin yer aldığı ATV’nin 22 Ocak tarihli yayın akışını derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

Son Durak
Saat: 00:15 - 01:15 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Saat: 01:15 - 03:30 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...

Ağlama Anne
Saat: 03:30 - 05:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir çocuk ve onun üzerinde hak iddia eden iki kadının savaşı...

Aşk ve Mavi
Saat: 05:30 - 08:00 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) 
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) 
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) 
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) 
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) 
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Boluspor - Galatasaray
Saat: 19:45 - 21:45 (120 dakika) 
Tür: Spor
Özet: Ziraat Türkiye Kupası 16. tur 1. maçı ekrana geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Saat: 21:45 - 01:30 (225 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...

 

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