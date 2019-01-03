ATV yayın akışında bugün hangi programlar var? 3 Ocak ATV canlı yayın akışı
ATV yayın akışında bugün neler var sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Yılbaşı sebebiyle dizilerin ara vermesinin ardından vatandaşlar 3 Ocak'ta ATV yayın akışında nelerin olduğunu merak ediyor. İşte, 3 Ocak ATV canlı yayın akışı.
ATV canlı yayın akışı birçok izleyici tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Dün yayınlanmayan Sen Anlat Karadeniz dizisinin ardından ATV yayın akışı bugünde sorgulanıyor İşte, 3 Ocak ATV canlı yayın akışı.
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 Ana Haber
20:00 Fantastik Dörtlü
22:05 Labirent: Ölümcül Kaçış
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