ATV yayın akışında bugün hangi programlar var? 10 Ocak ATV yayın akışı
İçeriğindeki dizi, film, sabah kuşağı programları ve yarışmalarla dikkat çeken ATV'nin yayın akışı, televizyonseverler tarafından araştırılıyor. Yılbaşı dolayısıyla dizilerin ara vermesinin ardından vatandaşlar 10 Ocak'ta ATV yayın akışında nelerin olduğu merak ediliyor. Peki, ATV yayın akışında bugün hangi programlar var?
ATV yayın akışı bilgisi bugün de sorgulanmaya devam ediyor. Dün akşam Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü için yoğun şekilde sorgulanan yayın akışı günün ise Bir Zamanlar Çukurova için sorgulanıyor. İşte, 10 Ocak ATV yayın akışı...
10 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
14:00 BENİ BIRAKMA
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 6
22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 4
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