ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı
ATV yayın akışı, içerisinde barındırdığı programlarla araştırılmaya başlandı. Dizi, yaşam, haber ve spor programlarına akışında yer veren ATV, izleyiciler tarafından 19 Nisan canlı yayın akışı ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, 19 Nisan ATV yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, ATV ekranlarında 19 Nisan canlı yayın akışı içerisinde yer alan bilgiler
ATV canlı yayın akışı, 19 Nisan içerikleriyle sorgulanmaya başlandı. Zaman zaman Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını canlı yayınlayan ATV, 19 Nisan canlı yayın akışı ile merak edildi. İşte, ATV'nin 19 Nisan yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
19 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
Son Durak
Saat: 00:15 - 01:20 (65 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Saat: 01:20 - 03:10 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...
Aşk ve Mavi
Saat: 03:10 - 05:30 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
Beni Bırakma
Saat: 05:30 - 06:45 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Beni Bırakma
Saat: 06:45 - 08:00 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kupa Günlüğü
Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Büyük takımların zorlu kupa mücadelesi...
Fenerbahçe - Beşiktaş
Saat: 20:30 - 22:30 (120 dakika) c
Tür: Spor
Özet: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ekrana geliyor.
Kim Milyoner Olmak İster?
Saat: 22:30 - 00:20 (110 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Bilgisine ve genel kültürüne güvenen yarışmacılar bir milyon liralık ödül için ter döküyor.
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