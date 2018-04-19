ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı
GeriTelevizyon ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
19.04.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var? 19 Nisan ATV yayın akışı

ATV yayın akışı, içerisinde barındırdığı programlarla araştırılmaya başlandı. Dizi, yaşam, haber ve spor programlarına akışında yer veren ATV, izleyiciler tarafından 19 Nisan canlı yayın akışı ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, 19 Nisan ATV yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, ATV ekranlarında 19 Nisan canlı yayın akışı içerisinde yer alan bilgiler

ATV canlı yayın akışı, 19 Nisan içerikleriyle sorgulanmaya başlandı. Zaman zaman Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını canlı yayınlayan ATV, 19 Nisan canlı yayın akışı ile merak edildi. İşte, ATV'nin 19 Nisan yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

19 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

Son Durak

Saat: 00:15 - 01:20 (65 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Saat: 01:20 - 03:10 (110 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...

Aşk ve Mavi

Saat: 03:10 - 05:30 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

 

Beni Bırakma

Saat: 05:30 - 06:45 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

 

Beni Bırakma

Saat: 06:45 - 08:00 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

 

Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

 

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

 

Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

 

Beni Bırakma

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

 

Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

 

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

 

Kupa Günlüğü

Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Büyük takımların zorlu kupa mücadelesi...

 

Fenerbahçe - Beşiktaş

Saat: 20:30 - 22:30 (120 dakika) c

Tür: Spor

Özet: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ekrana geliyor.

 

Kim Milyoner Olmak İster?

Saat: 22:30 - 00:20 (110 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Bilgisine ve genel kültürüne güvenen yarışmacılar bir milyon liralık ödül için ter döküyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Bugünlerde pis bir bataklığın içine itiliyoruz

O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?